Россию выбросили с Южного Кавказа, – Пионтковский сказал, кто оказался более сильным игроком
После проведения Азербайджаном так называемых "террористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и капитуляции "власти" этого региона, Армения обвинила Россию в бездействии. Ведь на территории Нагорного Карабаха с 2020 года находились "российские миротворцы", которые не вмешались в последние события.
Собственно, пассивная позиция Владимира Путина в частности в этой фазе конфликта на Южном Кавказе привела к тому, что Россия полностью потеряла влияние в этом регионе. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
Смотрите также 2-дневная война и скорая капитуляция Армении: как Азербайджан возвращает Нагорный Карабах
Путин "сдулся"
Россия за последние 20 лет провоцировала десятки раз конфликты в приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией. Затем Путин якобы "разрешал" эти конфликты, сохраняя влияние и в Баку, и в Ереване.
Но на этот раз появился геополитически более сильный игрок – Турция, продемонстрировавшая уверенность безгранично поднимать ставки. И Путин "сдулся", ведь Эрдоган ему предложил "помериться силой", а он на эту войну не явился.
"Геополитическая ситуация такова, что Россию выбросили с Южного Кавказа. И сделал это не Никол Пашинян, и даже не Ильхам Алиев, а Реджеп Эрдоган во время второй войны в Нагорном Карабахе в 2020 году", – подчеркнул российский публицист.
Эрдоган встретился с Алиевым
Россия ушла с Южного Кавказа навсегда, и это доказывает еще и встреча Эрдогана с Алиевым 25 сентября в азербайджанском эксклаве (регион, отделенный от основной территории страны, не имеющей суверенитета, а также окруженный одной или несколькими другими странами – 24 Канал) Нахичевань. Это территория Азербайджана, расположенная между Арменией, Ираном и Турцией.
Это намек, по мнению Пионтковского, на возможное создание так называемого "коридора", который должен связать западные районы Азербайджана с Нахичеванью и Турцией.
Андрей Пионтковский оценил перспективы влияния России на Южном Кавказе: смотрите видео
Заслуга Украины
В том, что Путин потерял Южный Кавказ, есть заслуга и Украины. Даже в 2020 году, когда еще не было полномасштабного вторжения России, но и тогда Киев сопротивлялся российской агрессии. И это сковало действия страны-агрессора на Южном Кавказе.
"Именно поэтому Путин испугался идти на войну с Эрдоганом, который к тому же сильнее его, ведь у России в тылу – непокоренная Украина", – отметил Андрей Пионтковский.
Какая ситуация в Нагорном Карабахе
- Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. В Баку сообщили, что целью их "спецоперации" является выведение сил Армении со спорных территорий, безопасность населения и восстановление конституционного строя.
- Армения и Россия не вмешались в ситуацию, хотя на территории Нагорного Карабаха находятся с 2020 года "российские миротворцы". И уже 20 сентября так называемая "власть" Нагорного Карабаха пошла на требования Азербайджана и согласилась разоружить и расформировать свою армию. Кроме того, Армения должна была вывести свои войска из Нагорного Карабаха.
- В то же время в Армении начались акции протеста, в том числе у посольства России. А также оппозиция объявила о ежедневных протестах против правительства Никола Пашиняна.
- А Пашинян обвинил "российских миротворцев" в бездействии, а организацию ОДКБ назвал не эффективной. В ответ Россия назвала заявления премьера Армении "неприемлемыми выпадами". А также посчитала его позицию попыткой "снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переведя вину на Москву".