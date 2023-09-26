Взрыв в Нагорном Карабахе: в Минздраве Армении опровергли информацию о 125 погибших

В Нагорном Карабахе неподалеку от трассы Степанакерт, или на азербайджанском Ханкенди, произошел взрыв цистерны на одной из АЗС. Число жертв этого инцидента выросло в несколько раз.

Все погибшие пытаются узнать в Армении. Кроме того, медики также продолжают помогать пострадавшим после взрыва.

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Количество жертв в Нагорном Карабахе стало больше

В Минздраве Армении опровергли информацию о смерти 125 человек в результате взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе, которую предоставила их глава Анаит Аванесян. В частности, арцахский правозащитник Гегам Степанян отметил , что в результате взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе погибли 68 человек.

По словам главы армянского министерства здравоохранения Анаита Аванесяна, останки погибших доставили в судебно-медицинские центры Армении. Однако их идентификация пока не началась.

Сегодня мы перевезли останки еще 125 тел погибших,

– отметила она.

Аванесян также подчеркнула, что в медицинские центры и медпункты доставлены 290 пострадавших в результате взрыва. Из них 67 человек находятся в национальном ожоговом центре, а их состояние оценивается как "тяжелое" и "крайне тяжелое".

Что известно о взрыве в Нагорном Карабахе

На автозаправочной станции в Степанкерте (Ханкенд) в Нагорном Карабахе 25 сентября произошел мощный взрыв. Там загорелся топливный бак, а местные жители подтвердили, что к моменту инцидента станция была переполнена людьми, которые заправляли свои автомобили для выезда из региона.

Сначала журналисты сообщали, что в результате взрыва на АЗС погибли 20 человек. Еще почти 300 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказали всю необходимую помощь.

В армянском Минздраве отметила, что тела 13 человек – не опознаны. Кроме этого, пропавшими без вести считают многие сгоревшие люди и данные о них отсутствуют.

Следует отметить, что после того, как Азербайджан победил Армению в Нагорном Карабахе, почти 120 тысяч человек изъявили желание покинуть регион. Всех их примет армянская сторона.

В советское время город, известный сегодня как Ханкенди в Нагорном Карабахе, раньше назывался Степанакерт. В 1991 году власти Азербайджана вернули название города к 1923 году. Несмотря на это официальное изменение, местные жители Нагорного Карабаха и власти Армении продолжают использовать название Степанакерт, отказываясь признавать переименование.