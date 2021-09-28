Наградят лучших депутатов: в СМИ появился распорядок съезда в Трускавце

Уже 1 октября депутаты партии "Слуга народа" соберутся на выездное заседание в Трускавец. В СМИ появился распорядок съезда нардепов.

В программе съезда предусмотрены совещания с силовиками и награждение лучших депутатов. Нардепы будут в Трускавце с 1 по 3 октября.

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Программа первого дня съезда

Утром первого дня народные депутаты и приглашенные гости только прибудут в Трускавец. Там их ждет поселение в отеле – "Миротель", "Лесная песня" и "Rixos". Основной локацией будет последний.

Именно там в 13:00 начнется обед, после которого проведут большое заседание фракции.

С 15:00 до 17:00 состоятся различные выступления и презентации.

С 17:30 по 19:00 состоится сессия с экс-министром экономического развития и торговли Украины Тимофеем Миловановым.

Завершится первый день ужином.

Программа второго дня

Следующий день съезда будет насыщеннее и продуктивнее.

С 10:00 до 11:30 состоится закрытая сессия руководителей силовых структур. После этого вплоть до ужина нардепы будут работать в группах и презентовать свои наработки.

Потом состоится ужин, а в 21:30 начнется церемония награждения лучших депутатов. Окончанием рабочего дня станет гала-ужин. На нем глава фракции Давид Арахамия сыграет dj-сет.

Программа третьего дня предусматривает только завтрак и выселение из гостиниц. Участники съезда вернутся в Киев.

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"Слуги народа" едут в Трускавец: главное