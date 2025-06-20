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20 июня, 14:31
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Находились в плену более 2 лет: состоялся новый этап обмена пленными

Маргарита Волошина
Основні тези
  • 20 июня Украина провела новый обмен пленными, большинство из освобожденных находилась в российском плену более двух лет.
  • Освобожденные защитники защищали Украину на разных направлениях, среди них – воины ВСУ, Национальной Гвардии, Пограничной службы.

В пятницу, 20 июня, Украина провела новый обмен пленными. Большинство из них находилось в российском плену более двух лет.

Среди освобожденных – защитники, которые защищали ряд направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Что известно о сегодняшнем обмене

По словам Зеленского, домой возвращаются защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Среди них есть воины ВСУ, Национальной Гвардии, Пограничной службы.

Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находилась там более двух лет. И вот наконец они дома, 
– написал президент.

Также Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто возвращает украинцев домой из российского плена. По его словам, продолжается работа, чтобы обмены продолжались в дальнейшем, пока не спасут всех.

Кадры освобожденных из плена / Фото Владимира Зеленского

К слову, накануне также состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые". Каждый освобожденный имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену.