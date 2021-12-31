Наибольший стыд, – Фурса назвал провалы Украины в 2021 году

У Украины в 2021 году было много и побед, и провалов. В частности, сложной была ситуация с энергетикой. Но наибольшим стыдом можно считать провал конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он заявил, что отсутствие главы САП не дает возможности запустить много дел.

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"Самые свежие ощущения – стыд после Антикоррупционной прокуратуры. Власть сделала все, чтобы не выбрали независимого антикоррупционного прокурора", – сказал Фурса.

Он подчеркнул, что этот конкурс важен не только для украинцев.

Было обещание Зеленского лично Байдену. Вы представляете, Байден в новогодне-рождественские каникулы вынужден заниматься вопросом Украины и созваниваться с Путиным. В то же время Украина просто бросает его, потому что "обіцянка - цяцянка". Сергей Фурса Инвестиционный банкир

К слову, Владимир Путин и Джо Байден вели переговоры по телефону 30 декабря.

Что известно о конкурсе в САП Украина обязалась перед США немедленно избрать нового антикоррупционного прокурора. Несмотря на это, 9 и 12 октября сорвали проведение конкурса. Согласно результатам конкурса, на должность главы победу одержал детектив НАБУ Александр Клименко. В то же время Андрей Синюк, его конкурент, обжаловал результаты. США требует разблокировки процесса.

Еще один провал – энергетика

Негативной в 2021 году была и ситуация в энергетике, с углем.

Очевидно, был внешний шок, но и Украина не подумала заранее, что надо делать. 26% украинцев уже почувствовали веерные отключения,

– заметил Фурса.

По его словам, в феврале в Украине может быть дефицит газа. В то же время Нафтогаз, к сожалению, не оценил риски весной.

Госдеп США заявлял о том, что Европе грозит дефицит газа зимой.

Несмотря на все, наибольшим успехом в 2021 году Фурса считает диджитализацию.

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