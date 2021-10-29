Наказали воспитательницу, из-за которой 4-летний мальчик в Запорожье выпал из окна

В Запорожье из окна детсада выпал мальчик. Воспитательница просто забыла его в помещении и пошла гулять во двор с другими детьми.

Суд постановил, что именно воспитательница виновна в травмировании мальчика. Соответствующий приговор вынесли в суде города Запорожье.

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Какое наказание получит воспитательница

На суде обвиняемая признала свою вину и попросила прощения у потерпевшей – матери мальчика. Женщина сообщила, что сын чувствует себя хорошо и не настаивала на строгом наказании.

Приговором суда женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности воспитателя 2 года. На основании статьи 75 ее освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок на 1 год.

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