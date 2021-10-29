Наказали воспитательницу, из-за которой 4-летний мальчик в Запорожье выпал из окна
Источник:Запорожская областная прокуратура
В Запорожье из окна детсада выпал мальчик. Воспитательница просто забыла его в помещении и пошла гулять во двор с другими детьми.
Суд постановил, что именно воспитательница виновна в травмировании мальчика. Соответствующий приговор вынесли в суде города Запорожье.
Посмотрите Пьяная мать из Днепра возмутила Сеть: коляска опрокинута, а ребенок в крови
Какое наказание получит воспитательница
На суде обвиняемая признала свою вину и попросила прощения у потерпевшей – матери мальчика. Женщина сообщила, что сын чувствует себя хорошо и не настаивала на строгом наказании.
Приговором суда женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности воспитателя 2 года. На основании статьи 75 ее освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок на 1 год.
Мальчик выпал из окна: подробнее об инциденте
- Инцидент произошел 26 апреля 2021 года в Запорожском саду "Эврика".
- Мальчик остался в комнате один, а увидев свою группу на улице, пытался до них добраться. Он распахнул окно и просто упал на асфальт.
- Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.
- Через два дня 54-летней воспитательнице сообщили о подозрении из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Впоследствии, по результатам проверки, уволили заведующую, воспитателя и няню садика.