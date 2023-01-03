Новый год может принести ордер на арест Путина: каких еще побед ждать на юридическом фронте

В новом году Украина будет праздновать ряд побед. Но будут ли среди них достижения на юридическом фронте? Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Специальный трибунал может дать неожиданные и оперативные результаты

Несмотря на скептицизм, в частности, и прокурора Международного уголовного суда Карим Хана, юридические контуры Специального трибунала будут заложены еще в начале 2023 года.

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На уровне Генеральной Ассамблеи ООН будет принята соответствующая резолюция. В зависимости от масштабов ее поддержки, в том числе и географических, конкретизируется архитектура органа, его связи с действующими международными и региональными институтами и особенности деятельности.

При этом в зависимости от международной политической конъюнктуры и ситуации на фронте деятельность Специального трибунала может продемонстрировать неожиданно оперативные и эффективные результаты. Очевидно, о приговоре Путину речь не идет, однако ордер на его арест уже не кажется чем-то фантастическим.

Международный уголовный суд

До начала полномасштабного вторжения прогнозы сроков проведения расследования ситуации в Украине не внушали оптимизма. Однако с 24 февраля 2022 года МКС продемонстрировал решимость привлечь к ответственности хотя бы часть "плохих парней и девушек", находящихся на вершине вертикали совершения международных преступлений.

Международный суд ООН

Карим Хан и его команда действуют тихо, поэтому часто критикуются. Однако перечень действий, в которых МКС усматривает наличие элементов военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, расширяется. В 2023 году это может отразиться вв отношении конкретных лиц со всеми вытекающими последствиями.

В 2023 году благоприятными для Украины могут быть не только промежуточные решения по делу о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Возможны и первые результаты рассмотрения дела по двум другим международным договорам:

Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации,

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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Прежде всего, можно ожидать более решительных действий в контексте:

неисполнение агрессоркой приказов Суда относительно временных мер,

ускорение сроков рассмотрения в связи с недавно вынесенным решением Окружного суда Гааги по делу об уничтожении рейса MH17,

вступления в дело других государств в качестве третьих сторон.

Что касается Конвенции о запрете геноцида, целесообразно расширить юрисдикцию Суда на рассмотрение деяний России, имеющих признаки элементов этого преступления. Но ожидать, что Суд сделает это по своей воле – не следует.

Другие органы ООН

Настоящей победой для Украины стало лишение России места в Совете Безопасности, учитывая тот факт, что агрессорка оккупировала его так же незаконно, как и территории нашего государства. Впрочем, более реалистичным кажется приостановка или лишение России права вето. По меньшей мере, по поводу вооруженного конфликта с Украиной.

Следует ожидать новых отчетов Независимой комиссии по расследованию, созданной резолюцией Совета по правам человека. В них будут зафиксированы не только нарушения международного гуманитарного права и международного права о правах человека, но и международные преступления.

Кроме того, могут быть созданы новые органы, которые обеспечат неотвратимость ответственности для международных преступников и России как государства. Речь идет о специальных докладчиках или комиссиях по установлению фактов.

Европейский суд по правам человека

В зависимости от расстановки сил на международной арене и ситуации на поле боя в самом благоприятном случае можно ожидать активизации решения вопроса с репарациями и справедливой компенсации жертвам преступлений России.

Несмотря на изгнание России из Совета Европы, отразившееся на юрисдикции ЕСПЧ, Суд будет оставаться важным механизмом защиты прав жертв. Речь идет как об индивидуальных жалобах, которые отвечают критериям приемлемости, так и межгосударственные.

При этом некоторые из 5 дел Украины против России могут продемонстрировать новые результаты в 2023 году в форме промежуточных решений по наличию юрисдикции. Что касается индивидуальных жалоб, то будет продолжаться рассмотрение нарушений, совершенных Россией с 2014 года.

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Вынесенные решения, которые государство-агрессор не будет спешить выполнять, будут способствовать ускорению конфискации и перепрофилированию российских активов. Это будет иметь положительный долгосрочный эффект в контексте репараций.

Наконец, в зависимости от ситуации в самой России и ее стремления снова войти в лоно европейских демократий, возможно чудо возвращения в Совет Европы еще в 2023 году. Важным требованием для этого станет исполнение решений ЕСПЧ. До этого в Суде из российского время от времени будут появляться только жалобы олигархов и политиков на "непосильные тяготы" санкций и конфискацию яхт.

Только фундамент для победы

Учитывая особенности функционирования международного правосудия, ожидать в 2023 году завершения рассмотрения всех дел и привлечения к ответственности всех виновных лиц и России как государства не следует. Для этого нужны годы, а затем еще годы – для исполнения вынесенных решений.

Впрочем, достижения 2023 года заложат прочный фундамент обеспечения неотвратимости ответственности с соблюдением жертво-центрического подхода. В то же время, увеличения веса Украины на международной арене будет пропорциональным ускорению реакции на юридическом фронте.