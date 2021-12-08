Наказать Россию могут быстро: Блинкен и Мишель обсудили вражеские войска около Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время разговора обсудили Украину.

В течение телефонных переговоров они заявили, что Россия должна уменьшить напряжение на границе с Украиной. Также поделились своей обеспокоенностью относительно эскалации на Востоке.

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США и ЕС поддерживают Украину

Дипломаты подтвердили поддержку нашего государства. Мишель заявил о проукраинских настроениях Европейского Союза, а Блинкен – США. Собеседники подчеркнули необходимость:

деэскалации;

возвращения России к дипломатии.

Они считают, что лучшим разрешения ситуации на Донбассе является полное выполнение минских соглашений.

Для Путина будут последствия

Киев готов поддержать любой формат переговоров с Россией.

Также Мишель и Блинкен согласились с тем, что если Россия усилит свою агрессию в Украине, то необходимо принять быстрые и серьезные действия в отношении государства-агрессора.

Скопление войск России у границ Украины: коротко

Как сообщают иностранные СМИ, Россия активно наращивает свои войска у границ Украины.

В конце ноября появилась информация, что наше государство хотят "взять в кольцо".

На фоне обострения ситуации Джо Байден провел разговор с Владимиром Путиным. Во время него американский лидер пригрозил главе Кремля из-за эскалации.

Североатлантический альянс готов помочь Украине в случае полномасштабного вторжения России, в частности своей авиацией.

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