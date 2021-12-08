Упродовж телефонних перемовин вони заявили, що Росія повинна зменшити напругу на кордоні з Україною. Також – поділилися своєю стурбованістю щодо ескалації на Сході.
Зверніть увагу Клімкін назвав 3 важливі результати переговорів Байдена і Путіна
США та ЄС підтримують Україну
Дипломати підтвердили підтримку нашої держави Мішель заявив про проукраїнські настрої Європейського Союзу, а Блінкен – США. Співрозмовники наголосили на необхідності:
- деескалації;
- повернення Росії до дипломатії.
Вони вважать, що найкращим вирішення ситуації на Донбасі є повне виконання мінських угод.
Для Путіна будуть наслідки
Також Мішель та Блінкен погодилися з тим, що якщо Росія посилить свою агресію в Україні, то необхідно ухвалити швидкі та серйозні дії щодо держави-агресорки.
Скупчення військ Росії біля кордонів України: коротко
- Як повідомляють іноземні ЗМІ, Росія активно нарощує свої війська біля кордонів України.
- Наприкінці листопада з'явилась інформація, що нашу державу хочуть "взяти в кільце".
- На тлі загострення ситуації Джо Байден провів розмову із Володимиром Путіним. Під час неї американський лідер пригрозив главі Кремля через ескалацію.
- Північноатлантичний альянс готовий допомогти України в разі повномасштабного вторгнення Росії, зокрема своєю авіацією.
Детальніше про загрозу Росії – у програмі WTF з Олексієм Печієм: дивіться відео