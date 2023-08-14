Могли быть прототипы: действительно ли Россия смогла наладить собственное производство "Шахедов"
Россия начала использовать в Украине "Шахеды-136" собственного производства. Однако это были прототипы ручного производства. Это не свидетельствует о том, что страна-агрессорка наладила собственное производство иранских дронов.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, вероятнее всего, завод с изготовления "Шахедов" на территории России сможет полноценно заработать весной 2024 года.
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"Это еще не свидетельствует, что Россия наладила серийное производство. Скорее всего, полноценно завод по производству "Шахедов" может заработать весной 2024 года. Но не исключаю, что это могли быть прототипы ручного производства, небольшая партия. Даже не серийное производство", – сказал Коваленко.
Контрабанда запчастей для "Шахедов"
Александр Коваленко отметил, что когда россияне впервые получили "Шахеды" от Ирана, то были не очень довольны характеристиками дронов. Они пытались повысить дальность и надежность действия установкой блоков ГЛОНАСС. Когда начался зимний период, пытались улучшить их топливную систему, постепенно модернизировали.
Поэтому не исключаю, что эти "Шахеды", в которых был найден блок управления полетом В-101 или навигационный модуль "Комета", который входит в комплекс с блоком спутниковой навигации Б-105, также используют российский разведывательный беспилотник "Форпост" и " Орлан-10", являются элементами модернизации "Шахедов-136" при наличии оборудования и запчастей,
– предположил он.
Кроме того, производство Шахедов зависит от контрабанды иностранных запчастей. Чтобы не было зависимости, их пытаются заменять российскими.
"Поэтому я даже не исключаю того, что это Россия поставляла в Иран эти запчасти, чтобы у него не возникало простоев при производстве из-за задержки контрабанды", – добавил военный обозреватель.
Россия использует дроны против Украины
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие беспилотники Россия использует против Украины. Кроме "Шахедов", у России также есть свои БПЛА "Форпост", "Орлан-10" и "Ланцеты".
- Игнат также прокомментировал новость о том, что Россия приступила к изготовлению своей версии "Шахедов". Раньше оккупанты просто переклеивали лейбу и выдавали иранские беспилотники за свои. По его мнению, нет никакого значения, как будет называться этот дрон и будет ли он иранским. Важно сделать все возможное, чтобы Россия и Иран больше не получали запчасти, которые используются для изготовления дронов-камикадзе.
- В Defence Express сообщили, что в настоящее время россияне импортируют для своих "Шахедов" (или "Герань-2") более 100 комплектующих, которые производят суммарно 22 компании из 7 стран мира. Львиная доля производителей этих элементов расположена в Китае, Швейцарии и США, что установили исследователи Conflict Armament Research (CAR).
- Заметим, что в ночь на 14 августа враг атаковал Одессу 15 "Шахедами" и 8 крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В Воздушных силах отчитались, что уничтожили абсолютно все цели.
- В результате атаки пострадали три человека – работники супермаркета. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение. Третий – отказался от госпиталя, ему помогли на месте.