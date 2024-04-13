"Как апокалипсис": российский город Нальчик затопило, – впечатляющие видео

Последние новости из России почти все касаются подтоплений. В субботу 13 апреля очередь дошла и до Нальчика в Кабардино-Балкарии – в городе прошел сильный ливень. Синоптики обещают дождь до вечера воскресенья, 24 Канал расскажет о последствиях непогоды.

13 апреля стало известно, что скоро затопит еще один российский город в Сибири – Курган. Вода движется со скоростью 15–20 километров в сутки, до Кургана остается всего 50 километров. Там уже звучат сирены.

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Что происходит в Нальчике

После ливней и града часть улиц ушла под воду. В городе объявили режим повышенной готовности, остановили футбольный матч "Спартак-Нальчик" и "Севастополь".

Град парализовал Нальчик: смотрите видео

В ролике хорошо заметно, что град не утихает и очень быстро укрывает землю, как будто зимой. Осадки большие и плотные, через стену града плохо видно машины.

Нальчик затопило: смотрите видео

В Нальчике есть одноименная река, поэтому многие опасались, что она выйдет из берегов. Власти уверяют, что уровень воды в реке Нальчик находится в пределах нормы на фоне осадков, а коммунальщики готовы.

Последствия ливня в Нальчике 13 апреля 2024: смотрите видео

Жители Нальчика комментируют события:

Вот такая ужасная картина: в Нальчике сейчас лежит град, как слой снега, по улицам города текут буйные реки... Как будто апокалипсис.

Машины вообще не могут проехать, разве что на лодке добираться. Бедные...

Впрочем, дожди 13 апреля – еще не конец. На все воскресенье 14 апреля в Нальчике прогнозируют дожди.



Прогноз погоды в Нальчике на завтра, 14 апреля 2024 года / Скриншот 24 Канала

Правда, карта осадков показывает, что дожди пройдут в соседних городах.

Карта осадков в Нальчике на 13 апреля 2024 года / Скриншот 24 Канала

Затопление Нальчика не связано с затоплениями сибирских городов, где прорвало дамбу. Нальчик на Кавказе, ближе к границе с Грузией. Что интересно, неподалеку расположен аэродром Моздок. Оттуда взлетают МиГ-31, из-за которых по всей Украине объявляют длительные воздушные тревоги.

Где город Нальчик в России: показываем на карте

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