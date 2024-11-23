Воины ССО совершили налет на позиции врага: мощное видео

Во время ведения специальной разведки в Курской области воины 8-го полка Сил специальных операций совершили налет на позиции вражеских сил.

Удалось ликвидировать десяток воинов армии противника и взять нескольких в плен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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Воины ССО совершили налет на позиции противника

Во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8-го полка Сил специальных операций совершили налет на позиции противника,

– говорится в сообщении.

В результате специальных действий операторов ССО было ликвидировано 10 оккупантов. Известно, что еще 3 солдат армии страны-агрессора взяты в плен. Поэтому, они, как отметили в ССО, "пополнили обменный фонд".

Налет на позиции врага воинами ССО: смотрите видео



