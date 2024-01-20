В Раде ответили, планируют ли повышать военный сбор с зарплат от 20 тысяч

В Верховной Раде опровергли информацию о возможном повышении военного сбора с зарплат от 20 тысяч гривен. Один из нардепов считает, что это не решит финансовые проблемы бюджета.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк отверг возможность повышения налогов, в том числе военного сбора. Он подчеркнул, что такие изменения пока не обсуждали и не планируют выносить на уровень парламента, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Стоит ли повышать налоги

Железняк отметил, что повышение налогов может привести к выходу зарплат в "тень". Он подчеркнул, что соответствующие меры не закроют бюджетный дефицит, а создают новые проблемы.

Налоги рассматривает единственный комитет – наш. Мы ничего такого не обсуждаем и не собираемся обсуждать. Мнение о повышении налогов выразил человек, не имеющий отношения к реальным планам парламента,

– сказал Железняк.

, нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявляла , что можно было бы повысить военный сбор с 1,5% до 3%, а то и выше, если человек получает от 20 тысяч гривен дохода в месяц. Она является председателем Комитета по вопросам бюджета.

Железняк высказался о недостаточности повышения военного сбора для покрытия дефицита бюджета. По его словам, даже если Минфин введет такие изменения, эффект будет минимальным.

В то же время Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики, поддержал коллегу, отметив, что увеличение налоговой нагрузки на зарплаты от 20 тысяч гривен приведет к их минимизации и тенизации.

20 тысяч гривен сегодня не те средства, чтобы считать, что человек получает суперзарплату. На самом деле, если начнут дополнительно облагать большие суммы, то работодатели будут делать все, чтобы эта зарплата была минимизирована,

– отметил Цымбалюк.

Однако Цымбалюк считает, что 50 тысяч гривен – это та сумма, которую следует рассматривать, если уж говорить об увеличении налогообложения. По его словам, в Украине должно быть так: чем больше человек зарабатывает, тем больше он платит налогов, и это является основой налоговой системы.

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Дискуссию о повышении налогов ведут на фоне того, что Украине нужны деньги на мобилизацию. Президент Владимир Зеленский в декабре 2023 года на пресс-конференции говорил, что дополнительный набор военных в Вооруженные Силы будет стоить государству 500 миллиардов гривен. Как он тогда констатировал, речь идет о призыве 450 – 500 тысяч бойцов.