"С нами женщины и дети, спасите нас": афганцы умоляют украинскую власть о помощи

Меньше чем за неделю жизнь большинства афганцев в столице страны городе Кабул превратилась в ад. И единственный способ сбежать – вылететь из Афганистана.

Именно поэтому афганцы просят о помощи разные страны, в том числе и Украину.

Актуально Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы приказывают людям без паспортов и виз покинуть территорию

Что происходит в аэропорту Кабула

Попасть на территорию аэропорта чрезвычайно трудно. А те, кто все же сделал это, под пулями ждут эвакуации или хотя бы какой-то возможности вылететь из Афганистана. Все они бегут от нового режима талибов, захвативших власть в стране 15 августа.

Афганцы призывают украинские власти помочь им уехать. Некоторые из них держат таблички с надписью Ukraine и умоляют о помощи.

С нами женщины и дети. Спасите нас,

– сказал один из афганцев.

Афганец просит помощи у украинских властей: смотрите видео

Может ли Украина приютить афганцев

Официальной позиции украинских властей по этому вопросу пока нет. Но Украина направила все силы, чтобы эвакуировать из Афганистана своих граждан. Ранее для эвакуации 150 украинцев вылетел самолет Минобороны.

Больше об этом Ситуация в аэропорту очень сложная, – в МИД назвали 2 возможных варианта эвакуации украинцев

Глава афганских общин в Украине Абдул Баяни заявил, что у афганцев просто нет возможности покинуть страну. По его словам, большинство жителей Кабула и других городов сейчас просто стараются не выходить из дома, потому что им страшно. Относительно повезло тем, кто успел закупиться продуктами, потому что сейчас в стране практически ничего не работает.

Баяни считает, что талибы, ведь они не умеют управлять страной.

Отметим, что талибы всеми силами пытаются помешать на пути беженцев к эвакуационным рейсам. Людей бьют трубами из пластика и стреляют в воздух, чтобы разогнать желающих уехать из страны.