"Над Круксом издевались в школе": подозреваемый в покушении на Трампа, вероятно, был жертвой буллинга

Бывший ученик средней школы Бетел-Парк, в которой также учился подозреваемый в покушении на Дональда Трампа рассказал интересные детали о вероятном нападающем. Вероятно, последний был жертвой буллинга среди сверстников.

Накануне Федеральное бюро расследований заявило, что выстрелы на выступлении Трампа сделал 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, в штате Пенсильвания. Американские журналисты писали, что Крукс стрелял с крыши производственного предприятия более чем в 119 метрах от сцены, на которой находился Трамп.

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Томас Мэттью Крукс, вероятно, был жертвой буллинга

Как рассказал Джейсон Колер, который учился с подозреваемым в одной школе, он не был одноклассником Крукса, но видел его в коридорах. По его словам, Крукс "не вписывался" в школьный коллектив и имел "мишень на спине" в средней школе.

Колер также утверждает, что у Крукса якобы "не было выражения лица", поэтому он постоянно страдал от издевательств сверстников. В то же время парень говорит, что инцидент с покушением на Трампа был "невероятным".

Я слышал, что он (Крукс – 24 Канал) был умным парнем,

– добавил знакомый подозреваемого.

Напомним, что 13 июля вечером на Трампа совершили покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Отмечалось, что стрелял в экс-президента 20-летний парень, его ликвидировали. Погиб один участник митинга, еще двое находятся в тяжелом состоянии.