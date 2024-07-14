Напередодні Федеральне бюро розслідувань заявило, що постріли на виступі Трампа зробив 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, що в штаті Пенсільванія. Американські журналісти писали, що Крукс стріляв із даху виробничого підприємства більш ніж у 119 метрах від сцени, на якій перебував Трамп.

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Томас Меттью Крукс, ймовірно, був жертвою булінгу

Як розповів Джейсон Колер, який навчався із підозрюваним в одній школі, він не був однокласником Крукса, але бачив його в коридорах. За його словами, Крукс "не вписувався" у шкільний колектив і мав "мішень на спині" в середній школі.

Колер також стверджує, що у Крукса нібито "не було виразу обличчя", тому він постійно потерпав від знущань однолітків. Водночас хлопець каже, що інцидент із замахом на Трампа був "неймовірним".

Я чув, що він (Крукс – 24 Канал) був розумним хлопцем,

– додав знайомий підозрюваного.

Нагадаємо, що 13 липня увечері на Трампа скоїли замах під час його виступу на передвиборчому мітингу у Пенсильванії. Зазначалося, що стріляв у експрезидента 20-річний хлопець, його ліквідували. Загинув один учасник мітингу, ще двоє перебувають у важкому стані.