Нападавшим на журналистов "Схем" грозит самое жесткое наказание

Недавно правоохранители сменили дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Теперь временно отстраненному главе банка Евгению Мецгеру и директору департамента информационной политики Владимиру Пикалову грозит более жесткое наказание.

Сейчас полицейские расследуют дело по части 3 статьи 171 о влиянии на журналиста, которое оказывал подозреваемый, пользуясь своим служебным положением.

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Заметим, что именно третья часть 171 статьи предусматривает самое жесткое наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Если вину Мецгера и Пикалова докажут в суде, им может грозить:

штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3 400 – 8 500 гривен);

или до 5 лет ограничения свободы;

или до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В то же время сначала дело расследовали по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала более мягкое наказание – штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Что известно о нападении на журналистов "Схем"