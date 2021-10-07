Нападавшим на журналистов "Схем" грозит самое жесткое наказание

7 октября 2021 , 17:00
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Источник:

"Детектор медиа"

Недавно правоохранители сменили дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Теперь временно отстраненному главе банка Евгению Мецгеру и директору департамента информационной политики Владимиру Пикалову грозит более жесткое наказание.

Сейчас полицейские расследуют дело по части 3 статьи 171 о влиянии на журналиста, которое оказывал подозреваемый, пользуясь своим служебным положением.

Важно Полиция переквалифицировала дело о нападении в "Укрэксимбанке"

Заметим, что именно третья часть 171 статьи предусматривает самое жесткое наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Если вину Мецгера и Пикалова докажут в суде, им может грозить:

  • штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3 400 – 8 500 гривен);
  • или до 5 лет ограничения свободы;
  • или до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В то же время сначала дело расследовали по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала более мягкое наказание – штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Что известно о нападении на журналистов "Схем"

  • 4 октября журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Однако после неудобного вопроса Мецгер начал вести себя агрессивно и приказал забрать технику и удалить материал с флешек.
  • По приказу Мецгера, охранники забрали у оператора 2 камеры и изъяли из них карточки. Против журналиста и оператора применили силу и не выпускали из кабинета.
  • Когда технику вернули журналистам, скандальных кадров уже не было. В конце концов журналистам удалось восстановить утраченные видео.
  • Полиция приобщила видеофайлы к материалам дела. А сам Мецгер сложил полномочия председателя правления "Укрэксимбанка". 7 октября полиция объявила о подозрении Мецгеру и Пикалову.
Автор: Альона Захарова