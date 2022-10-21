Будет ли наступление из Беларуси: разведка Британии оценила риски открытия 2 фронта

Россия создает напряжение на Севере Украины, угрожая повторным вторжением из Беларуси. Вероятность нового наступления России из Беларуси оценили в разведке Минобороны Британии.

Британские разведчики склоняются к мнению, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси маловероятно. В отчете разведки упоминают, что Беларусь и Россия осуществляют совместное формирование группировки войск.

К теме На белорусском аэродроме вблизи Украины стало больше техники и военных: спутниковые фото

Россия пытается заставить Украину перебросить силы на Север

В разведке также обратили внимание на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который в октябре анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск. Впоследствии Беларусь опубликовала видео с прибытием российских военных.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день маловероятно, что Россия уже перебросила в Беларусь значительное количество дополнительных войск. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине,

– говорится в сообщении.

При этом в разведке подчеркивают, что белорусские военные, вероятно, сохраняют минимальную возможность осуществлять комплексные операции.

Следовательно, заявления Лукашенко могут являться попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство, а также заставить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ.

Какая ситуация на Севере Украины

В Генштабе ВСУ 20 октября сообщили о том, что растет угроза нового наступления из Беларуси. В то же время, направление наступления может сместиться с Киевской области на Запад белорусско-украинской границы.

Впрочем, советник главы ОП Алексей Арестович убежден, что если оккупанты пойдут в наступление из Беларуси на Запад, то это продлится около 18 дней. Арестович уверяет, что россияне терпят неудачу.

Следует отметить, что Россия проводит частичную мобилизацию, пополняя свои резервы живой силой. Однако с техникой у врагов возникли проблемы.

В октябре в Беларуси было замечено перебрасывание военной техники именно в направлении России. Кремль опустошает военные склады Беларуси. Беларусь же перебрасывает свою технику внутри страны с тактическим знаком двойка в треугольнике.

России выгодно открыть второй фронт на Севере Украины, чтобы остановить продвижение ВСУ на Юге. Кроме того, таким образом, Россия попытается разорвать пути поставки вооружения Украине.

Узнайте больше – угроза нового наступления из Беларуси растет: смотрите видео