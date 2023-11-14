В Киеве мужчина набросился на девушку с ребенком в коляске в маршрутке: его мать прокляла младенца

В Киеве произошел конфликт из-за места в автобусе. Мужчине и его маме не понравилось, что девушка с ребенком и коляской преградила выход из маршрутки, что привело к оскорблениям и физическому насилию.

Инцидент произошел на Виноградаре в маршрутке №173. В автобусе произошел конфликт между молодой мамой, которая ехала с коляской и младенцем, и женщиной и ее сыном.

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Что рассказала потерпевшая

По словам девушки, она зашла в маршрутку с коляской и попросила мужчину и его маму освободить место, чтобы она могла там стать и не мешать другим заходить в транспорт или выходить из него. Однако те ей отказали.

Когда эти пассажиры начали выходить, то они швырнули коляску, в которой находился маленький ребенок, в другую сторону салона, потому что они им преграждали выход. После этого девушка толкнула женщину, а сын этой женщины стал таскать молодую маму за волосы. Один парень заступился за девушку, а женщина прокляла ее ребенка.

Осторожно, на кадрах присутствует ненормативная лексика на украинском и русском!

Потерпевшая объясняет ситуацию: видео из соцсетей



Соцсетями распространяются кадры с места событий

На одном из видео можно увидеть, как нарушитель требует от парня, заступившегося за девушку с коляской, попросить прощения перед его матерью. Нарушитель утверждает, что тот во время схватки взял женщину за шею. Парень соглашается извиниться, чтобы прекратить конфликт.

Нарушитель требует извинений от пассажира: видео из соцсетей



На другом видео нарушитель не дает водителю закрыть дверь. Его мать в это время желает девушке и ребенку всего худшего. На кадрах можно увидеть, что мужчина ведет себя очень странно. Интернет-пользователи предположили, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Мать нападавшего угрожает девушке и ее ребенку: видео из соцсетей



Что сказала полиция

Сотрудники Подольского управления полиции сразу же начали проверку после появления видео в соцсетях и в тот же день установили всех участников конфликта. По данным правоохранителей, 24-летняя девушка вошла в маршрутку через заднюю дверь с детской коляской и встала у выхода, поскольку все места были заняты.

В дальнейшем нарушитель, выходя из транспортного средства вместе с матерью, возмутился тем, что пассажирка якобы преградила ему выход, учинил конфликт и начал высказываться в её сторону нецензурной бранью. Кроме того, он намеренно заблокировал матери с ребенком выход из маршрутки,

– говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители нашли и доставили этого человека в полицейский участок, чтобы он дал объяснения. Нарушителем оказался 33-летний киевлянин.

Правоохранители показали хулигана / Фото Полиции Киева

Этому мужчине сообщили о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Такое хулиганство карается штрафом от 1 000 до 2 000 не облагаемых налогом минимумов доходов или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

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