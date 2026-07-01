Ночью Россия атаковала 5 АЗС в Днепропетровской области: погибла женщина

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. Враг нанес удары с помощью БПЛА по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

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Каковы последствия российской атаки?

В ночь на 1 июля Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Враг нанес удары по 5 АЗС в области. В результате атаки погибла 1 женщина, а еще 3 получили ранения.

Одна из раненых находится в больнице, две женщины после оказания медицинской помощи проходят амбулаторное лечение,

– сообщил Ганжа.

В результате ударов БПЛА вспыхнули пожары, а на АЗС повреждено много оборудования. Также силы ПВО за ночь сбили 11 российских дронов над регионом.

Когда еще оккупанты нападали на Днепропетровскую область?

Вражеские войска продолжают обстрелы Днепропетровской области. 28 июня под обстрел попали автозаправочные станции в двух районах области.

В результате российских ударов по АЗС в Днепровском и Самарском районах вспыхнули пожары, там также повреждены автомобили. К сожалению, известно и о двух пострадавших.

Днем 26 июня российские войска атаковали Никополь с помощью FPV-дрона. Враг нанес удар по автобусу. По данным ОВА, в результате российского удара пострадали 12 человек, в том числе две девочки 12 лет.

Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также в больницу доставили мужчин 54 и 43 лет и 46-летнюю женщину. Они находятся в тяжелом состоянии.