Стрельба на митинге Трампа: СМИ воссоздали хронологию событий

Во время предвыборного митинга 13 июля стреляли в кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сейчас СМИ удалось воссоздать полную хронологию событий во время нападения.

Покушение на жизнь кандидата в президенты США произошло в Пенсильвании. После стрельбы политика немедленно вывели с площадки охранники.

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Как происходили события в день нападения на Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в субботний вечер выступал на предвыборном митинге, когда вооруженный мужчина пытался его застрелить. По данным BBB, события во время покушения разворачивались следующим образом.

17:00 – кандидат в президенты США должен был начать выступление перед толпой.

– кандидат в президенты США должен был начать выступление перед толпой. 18:03 – Дональд Трамп вышел на сцену под песню Ли Гринвуда "Господи, благослови Америку".

– Дональд Трамп вышел на сцену под песню Ли Гринвуда "Господи, благослови Америку". 18:11 – буквально через несколько минут после его предвыборной речи в воздухе раздались громкие выстрелы.

– буквально через несколько минут после его предвыборной речи в воздухе раздались громкие выстрелы. 18:12 – агенты Секретной службы США "налетели" на бывшего президента, и через мгновение его забрали со сцены с окровавленным ухом.

– агенты Секретной службы США "налетели" на бывшего президента, и через мгновение его забрали со сцены с окровавленным ухом. 18:14 – кортеж Трампа покинул мероприятие.

– кортеж Трампа покинул мероприятие. 18:42 – Секретная служба США обнародовала заявление, в котором говорилось о том, что Трамп находится в безопасности; тогда начали активное расследование инцидента.

– Секретная служба США обнародовала заявление, в котором говорилось о том, что Трамп находится в безопасности; тогда начали активное расследование инцидента. 19:03 – в кампании Трампа заверили, что он хорошо себя чувствует.

– в кампании Трампа заверили, что он хорошо себя чувствует. 19:45 – правоохранители подтвердили, что подозреваемого в покушении удалось ликвидировать, появляется информация также о первом погибшем, который был участником митинга.

– правоохранители подтвердили, что подозреваемого в покушении удалось ликвидировать, появляется информация также о первом погибшем, который был участником митинга. 20:13 – Байден резко осудил нападение и заявил, что хочет как можно скорее провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.

– Байден резко осудил нападение и заявил, что хочет как можно скорее провести телефонный разговор с Дональдом Трампом. 20:42 – Трамп поделился своим первым рассказом о том, что произошло, заявив, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.

– Трамп поделился своим первым рассказом о том, что произошло, заявив, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха. 21:33 – ФБР Питтсбурга, что в штате Пенсильвания, заявило, что является главным федеральным правоохранительным органом в этом расследовании.

К слову, в сети опубликовали кадры покушения на Трампа. На них видно не только ранения, но и реакцию общества на стрельбу. Полное видео нападения на кандидата в президенты Соединенных Штатов можно посмотреть по ссылке.