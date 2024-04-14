Ожесточенный бой в небе: Израиль показал, как уничтожал иранские беспилотники
Источник:Армия обороны Израиля
Ночью 14 апреля Иран совершил воздушное нападение на Израиль. Тегеран выпустил по еврейскому государству почти 200 дронов. Правда, ни один из них не смог достичь цели.
Как отметили в Тель-Авиве, все иранские БпЛА не только были сбиты – 99 процентов из них уничтожили за пределами израильского воздушного пространства.
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Победная битва в небе
Армия обороны Израиля показала, как ночью работала система противовоздушной обороны.
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Десятки самолетов ВВС Израиля были развернуты в небе для защиты воздушного пространства страны и успешно перехватили БпЛА и крылатые ракеты,
– заявили в Армии обороны.
Напомним, что в целом Иран запустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".
Израиль сбил почти все цели
Как известно, 99 процентов ракет и дронов, запущенных Тегераном, Тель-Авив сумел сбить. А значит, ни один снаряд не попал в цель. Повреждения получила лишь одна военная база. Однако, они являются незначительными.
Как пишет CNN, причиной успешного отражения атаки Израилем стала мощная система ПВО и помощь союзников.
Система противовоздушной обороны в Израиле имеет несколько уровней. Нижним слоем противоракетной обороны Израиля является "Железный купол". Страна имеет 10 таких батарей. Следующим слоем противоракетной обороны является "Праща Давида", которая защищает от угроз малой и средней дальности.
Над "Пращой Давида" расположены израильские системы Arrow 2 и Arrow 3, разработанные совместно с Соединенными Штатами.
Кроме того, Израиль также имеет самые современные истребители, включая F-35I.
Не обошлось прошлой ночью и без поддержки союзников – США, Великобритании и Франции. В частности, американские военные корабли и авиация уничтожили более 70 иранских беспилотников и три баллистические ракеты.