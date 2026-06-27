Крым ночью подвергся атаке БпЛА: взрывы прогремели в Севастополе, Феодосии и Евпатории

В ночь на 27 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов в результате атаки беспилотников. Российские захватчики были вынуждены перекрыть движение по Крымскому мосту из-за работы своей противовоздушной обороны.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

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Что известно об атаке БПЛА на Крым?

Около 01:38 в Севастополе прогремел мощный взрыв. До этого на территории полуострова местные жители сообщали о громкой работе противовоздушной обороны.

БПЛА атакуют Крым: смотрите видео

В 02:55 раздался взрыв в поселке Октябрьское. Примерно через два часа оккупанты слышали работу мобильных огневых групп в районе мыса Фиолент в Севастополе.

Работа ПВО в Крыму: смотрите видео

С 05:00 до 05:25 в Евпатории также работала ПВО. В местных пабликах писали, что враг примерно на два часа перекрывал Крымский мост. Утром появились сообщения об очередях из около 600–700 автомобилей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы сбитых двух беспилотниках в Балаклавском районе. Он также попросил граждан находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Кроме того, российское минобороны сообщило, что в течение ночи силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 175 беспилотников различных типов.

Когда ещё дроны атаковали Крым?

Временно оккупированный полуостров Крым вновь подвергся мощной воздушной атаке в ночь на 24 июня. Удары дронов оставили без света Севастополь, в других районах также были замечены пожары.

В результате ударов произошел пожар на Балаклавской ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией Севастополь, а впоследствии поступили сообщения о возгорании в районе аэродрома "Гвардейское", с которого враг запускает БПЛА.

В аннексированном Крыму после ночи 26 июня фиксируются пожары на аэродроме малой гражданской авиации вблизи Керчи. Там оккупанты разместили "жирные" цели. Свидетели утверждают, что на местном аэродроме россияне разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.