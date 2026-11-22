Вечером 22 ноября Россия совершила атаку на Белоцерковский район. К сожалению, есть погибший.

Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно о атаке на Белую Церковь?

В результате вражеской атаки в частном доме произошел пожар. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.

Еще четверо человек пострадали. Одну женщину спасли из поврежденного дома и госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Еще одна женщина получила травмы в результате взрывной волны.

В Белой Церкви в результате падения обломков вражеского БПЛА возле магазина ранения получили два человека. Обоих госпитализировали.

Также поврежден частный жилой дом, два автомобиля и здание предприятия.

Ранее стало известно об ударе вражеского беспилотника по супермаркету в Вишневому. Число погибших в результате этой атаки возросло.

Еще утром Россия обстреляла Киевскую область. В Дымере беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, разрушив целый подъезд. Работы по разбору завалов продолжаются, уже известно о первых жертвах.