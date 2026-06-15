Массированный обстрел Киева: число погибших возросло до 4, много раненых

Ночью 15 июня Россия совершила комбинированную массированную атаку на Киев. В городе возникло множество разрушений и пожаров. К сожалению, не обошлось и без жертв.

По состоянию на утро 15 июня известно о 4 погибших в результате удара по Киеву. О последствиях массированного обстрела сообщают глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр города Виталий Кличко.

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Сколько человек пострадали в результате атаки на Киев?

На данный момент известно о 23 раненых. Среди них – ребенок и беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

В ГСЧС раскрыли масштаб разрушений в столице:

Оболонский район. Здесь произошли массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Случилось попадание в жилую 9-этажку. Также повреждена жилая застройка и произошло задымление подъездов.

Соломенский район. Враг попал в 9-этажный жилой дом.

Деснянский район. Оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, возник пожар. В результате падения обломков разрушены 3 частных жилых дома. Произошло возгорание на открытых территориях и объектах образования, в частности, детсада.

Дарницкий район. В результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.

Печерский район. Россияне попали в 17-этажный жилой дом. Также в результате двойного удара возникли пожары на территории Киево-Печерской Лавры.

Шевченковский район. Вспыхнул пожар на территории овощного рынка. Противник попал в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом.

Голосеевский район. Разгорелись пожары в жилой многоэтажке, на складских и инфраструктурных объектах.

Святошинский район. Здесь повреждена жилая застройка.

Днепровский район. Зафиксировано падение отломков, повреждение частного дома.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света.

К слову, под ударом врага оказался и Харьков. Там во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще не менее 5 – ранены.