Что все остались живы – огромное счастье: в "Добробуте" рассказали подробности после удара противника
28 сентября российские войска нанесли удар по медицинскому центру "Добробут" на улице Антоновича в Киеве. В результате атаки пострадали семь человек, среди которых шестеро сотрудников учреждения.
Подробности были опубликованы на странице медицинской сети "Добробут" в Facebook.
Что рассказали об обстреле?
Прежде всего отметим, что всем пострадавшим на месте оперативно оказали помощь бригады скорой медицинской помощи. Несколько человек доставили в приемные отделения сети для дальнейшего лечения.
Самое главное – все сотрудники и посетители, на превелике щастя, живы,
– подчеркнули на странице клиники.
В результате попадания были повреждены и загорелись верхние этажи, где расположена Академия "Добробут", а также первые этажи, где огонь охватил помещения поликлиники.
На первом–третьем этажах со стороны внутреннего двора взрывная волна выбила окна, а также было повреждено медицинское оборудование.
Как выглядит клиника изнутри: смотрите видео
Последствия обстрела и режим работы сети
На месте происшествия развернули работу пожарные и спасатели ГСЧС для скорейшей ликвидации возгорания. Команда сети в настоящее время выясняет точный объем нанесенного ущерба и разрушений.
Медицинский центр на улице Антоновича не будет работать в ближайшие дни, восстановительные работы начнутся сразу после оценки повреждений. Остальные медицинские центры "Добробута" продолжают работать в штатном режиме.
Серия атак на столицу и область
Как уже сообщалось на нашем сайте, вражеский беспилотник попал непосредственно в здание клиники во время очередной воздушной атаки на столицу. В тот же день в Киеве зафиксировали попадание по зданию Национальной академии наук Украины.
Ранее мы сообщали, что в ходе массированных обстрелов в Киевской области были повреждены 21 гражданский объект в пяти районах. В зоне одного из пожаров специалисты также обнаружили временное локальное превышение концентрации аммиака.