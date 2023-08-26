В Петербурге мужчина избил арабскую журналистку в прямом эфире: требовал говорить по-русски

В Петербурге мужчина напал на журналистку издания Al Jazeera Ранию Дриди прямо во время прямой трансляции. Россиянин требовал от женщины говорить на "понятном языке" - на русском.

Дриди получила травмы головы – пока она находится в удовлетворительном состоянии. Обидчика журналистки не нашли.

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Нападение на иностранную журналистку

25 августа в Санкт-Петербурге неизвестный россиянин напал на арабскую журналистку Ранию Дриди прямо во время прямого эфира на телеканале. Муж требовал от нее говорить по-русски, а после ударил по голове. В результате удара у журналистки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей правой височной области.

Сообщается, что нападающим был светлый мужчина без щетины ростом примерно 180-190 сантиметров. На вид мужчине было 30 – 33 года. Ему грозит 2 года лишения свободы. Инцидент произошел неподалеку от "Вагнер-центра". В настоящее время правоохранители проводят проверку и разыскивают нападающего.

Дриди освещала войну России против Украины среди арабских стран. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии.

Россиянин напал на журналистку: смотрите видео

Интересно, что в российских СМИ предполагают, что на журналистку мог напасть пьяный бездомный.

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