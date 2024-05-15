Кто мог стрелять в Фицо: СМИ назвали вероятного нападающего
После выездного заседания правительства Словакии неизвестный выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо. Местные СМИ пишут, что нападавшим был 71-летний мужчина.
Сейчас политика доставили в больницу, представители Фицо пишут, что следующие несколько часов будут решающими. Стрелка же сразу задержали правоохранители.
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Кем был нападающий
Словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N утверждают, что в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны. Журналисты отмечают, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях.
По информации PLUS 7 DNI, подозреваемым является писатель и один из основателей Литературного клуба DÚHA Юрай Чинтула. Известно, что кроме литературной деятельности он был активистом либеральной партии страны.
Кроме этого, СМИ акцентируют на том, что Чинтула писал стихи о смерти.
Много раз я ждал, наряженный, надушенный, и возносил тост за свою смерть. Но она так и не наступила,
– говорится в одном из его произведений.
Отметим, что правоохранители задержали нападавшего сразу на месте, однако никак не комментировали, кем является стрелок.
Что известно о покушении
- Днем 15 мая в словацкой Гандлове неизвестный совершил покушение на премьера страны Роберта Фицо. По словам очевидцев, кто-то обратился к политику из толпы со словами: "Роберт, иди-ка сюда". После того, как премьер-министр подошел к людям, в него выстрелили несколько раз. Он упал на землю.
- Предварительно Фицо получил ранения живота, а также конечностей.