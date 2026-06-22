15 резервуаров на нефтебазе в Рыбинске сгорели дотла после ударов ВСУ

Крупный пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат "Темп" в городе Рыбинске Ярославской области России, вызванный нападением, уничтожил 15 резервуаров предприятия.

Такие данные, полученные со спутниковых снимков, приводятся в Telegram-канале Exilenova+.

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Какова ситуация в Рыбинске?

В результате атаки были полностью уничтожены 15 резервуаров нефтебазы, ещё часть ёмкостей получила повреждения различной степени.



Последствия атаки на Рибинск / Спутниковые снимки, распространенные Exilenova+

Нефтебаза "Темп", входящая в структуру Росрезерва – агентства, отвечающего за хранение стратегических государственных запасов, в частности топлива.

Такие объекты должны обеспечивать резервы на случай чрезвычайных ситуаций или мобилизационных нужд. По имеющимся данным, база в Рыбинске Ярославской области играет важную роль в логистике российской армии, обеспечивая поставки топлива воинским подразделениям.

Объект расположен более чем в 700 километрах от украинской границы и имеет выгодное транспортное сообщение по железной дороге и речной системе Волги.

На территории комплекса размещено более 60 резервуаров, в том числе крупные хранилища вместимостью до 5 тысяч кубометров. Стоит напомнить, что атака на объект произошла в ночь на 14 июня и вызвала масштабный пожар.

Владимир Зеленский на днях отметил, что ответ на вражеские обстрелы обязательно последует. Война должна постепенно возвращаться на территорию России. Это уже буквально 22 июня ощутили, в частности, жители Воронежа. Там произошло результативное попадание по заводу по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101.