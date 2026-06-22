Такі дані з супутникових знімків наводять у телеграм-каналі Exilenova+.

Дивіться також Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту "Кавказ"

Яка ситуація в Рибінську?

Унаслідок атаки було повністю знищено 15 резервуарів нафтобази, ще частина ємностей отримала пошкодження різного ступеня.



Наслідки атаки на Рибінськ / Супутникові знімки, поширені Exilenova+

Нафтобаза "Темп", яка входить до структури Росрезерву– агентства, відповідає за зберігання стратегічних державних запасів, зокрема пального.

Такі об'єкти мають забезпечувати резерви на випадок надзвичайних ситуацій або мобілізаційних потреб. За наявними даними, база в Рибінську Ярославської області відіграє важливу роль у логістиці російської армії, забезпечуючи постачання пального військовим підрозділам.

Об'єкт розташований більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону та має вигідне транспортне сполучення через залізницю і річкову систему Волги.

На території комплексу розміщено понад 60 резервуарів, зокрема великі сховища місткістю до 5 тисяч кубометрів. Варто нагадати, що атака на об'єкт сталася в ніч на 14 червня та спричинила масштабну пожежу.

Володимир Зеленський днями зауважив, що відповідь на ворожі обстріли обов'язково буде. Війна має поступово повертатися на територію Росії. Це вже буквально 22 червня відчули, зокрема, жителі Воронежа. Там сталося результативне влучання по заводу з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК "Іскандер" та Х-101.