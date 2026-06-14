Дроны нанесли удар по российскому химическому заводу "Азот": на объекте разразился сильный пожар

В ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали Новомосковск в Тульской области России. Под прицелом оказался местный химический завод.

Очевидцы снимают последствия удара, после которого на объекте вспыхнул пожар. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

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Что известно об атаке?

Прежде всего отметим, что местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе.

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", – написал глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Впоследствии появились первые кадры с пораженного завода. На предприятии в результате атаки возник пожар. Губернатор традиционно довольно кратко высказался о якобы падении обломков на территории завода.

Пожар на химкомбинате "Азот": смотрите видео

При этом, поражение предприятия подтверждают OSINT-аналитики и спутниковый сервис мониторинга температурных аномалий NASA FIRMS.



Атака на химкомбинат "Азот" / NASA FIRMS

Местоположение удалось установить по видеозаписи с огнем и густым дымом, снятой вблизи городского кладбища примерно в четырех километрах от химкомбината.

Где находится Новомосковск: смотрите на карте

Справка. "Азот" входит в число крупнейших химических предприятий России. Завод производит минеральные удобрения, аммиак, азотную кислоту, метанол и другую химическую продукцию. В то же время предприятие имеет значение и для российского военно-промышленного комплекса, поскольку поставляет сырье, необходимое для изготовления взрывчатых веществ и боеприпасов.

Помимо Новомосковска, громко было и в Смоленской области. Предварительно, там пострадала железнодорожная инфраструктура.

А накануне, 13 июня, в Краснодарском крае России в результате атаки беспилотников возник пожар на одном из объектов морской инфраструктуры. По предварительной информации, есть погибший и несколько пострадавших.

Также Силы обороны той ночью нанесли удар по нефтяному объекту в районе населенного пункта Котово в Волгоградской области.