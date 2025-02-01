Избиение 12-летней девочки в Первомайске: старшей нападающей вручили подозрение в пытках

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летней девушке, которая совместно с другими подростками избили 12-летнего ребенка в Николаевской области. Несовершеннолетней нападающей грозит наказание в виде до 6 лет лишения свободы.

В то же время другие нападающие на момент совершения преступления не достигли возраста уголовной ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Николаевской области. Там рассказали известные пока детали.

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Что известно об избиении ребенка

Еще в мае 2024 года в Первомайске в Николаевской области группа девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет напали на улице на 12-летнюю девочку. В присутствии других подростков нападающие неоднократно нанесли удары по голове и телу ребенка.

Само избиение подростки сняли на камеру. Об инциденте между несовершеннолетними стало известно лишь в начале 2025 года, когда видео с насилием заметил инспектор службы образовательной безопасности во время работы в одной из школ.

По данным следствия, причиной конфликта между детьми были "личные неприязненные отношения". Сейчас старшей из нападавших сообщили о подозрении.

Следователи полиции объявили о подозрении 16-летней девушке по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в Первомайске. За содеянное фигурантке грозит до шести лет лишения свободы,

– говорится в сообщении.

В то же время в отношении других нападающих следователи направят в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.