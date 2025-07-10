Атака на Европу может произойти еще до конца года: как Россия готовится к новой войне

То, что я вам сейчас расскажу, я уже рассказываю больше года. Исключительно на закрытых встречах с польскими и немецкими специалистами.

Война по-новому: к чему готовится Россия

Кремль не будет ждать, пока Европа подготовится к российскому удару. Европейские рассуждения о том, что Россия нападет где-то около 2030 года, поэтому к этому времени надо успеть перевооружиться, ничего не стоят. Ударить уместно в момент наименьшей готовности. Российский удар весьма вероятен еще до конца этого года. Об этом пишет Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

Читайте также Трамп разворачивается к Украине, а Путин все еще лелеет надежду

Вопрос первый – куда бить? Традиционно первой целью считаются страны Балтии, это проще с точки зрения малого размера и высокой вероятности невмешательства США. Однако это не дает Кремлю достижения стратегической цели – вывести из игры Европу. Этого можно достичь ударом по Польше. Но не через Сувальский коридор, где Россию ждут.

Второй вопрос – как бить? Польша сейчас активно готовится ко Второй мировой войне (это не опечатка), закупая танки и другие бронированные машины. Они не будут нужны. Они даже не успеют выехать из ангаров. Войны образца февраля 2022 года больше не будет.

Российская военная доктрина предусматривает так называемую лиминальную войну, хорошо описанную в книге Дэвида Килкаллена "Драконы и змеи".

Суть этого подхода заключается в использовании допороговых методов ведения войны, когда противник не понимает, что происходит, и не может принять решение, или уже что-то делать в ответ, или еще рано, и если делать, то что и кому. В момент, когда наконец принимается решение что-то делать, – уже поздно, потому что все закончено.

Итак, представьте себе атаку на Польшу, которая сочетает в себе:

массовые ракетно-дроновые атаки по объектам энергетики, другой инфраструктуры и логистики (дроны могут быть раскрашены в желто-голубые цвета и нести надписи вроде "это вам за рассыпанное украинское зерно");

кибератаки на правительственные и инфраструктурные объекты;

коллапс навигации из-за масштабного применения средств РЭБ;

диверсионно-террористические группы;

внезапные "экологические" и техногенные катастрофы;

разматывание общества (уже и так разогретого) через социальные сети;

использование "полезных идиотов" из маргинальных партий;

наконец, тысячи беженцев с Ближнего Востока, которые бегут на запад с территории Беларуси, кто-то из них с оружием.

Первым следствием будет обесточивание страны не на часы, а на недели. Вторым следствием будет коллапс управления. Третьим – десять миллионов польских беженцев, бегущих в Германию, вызывая коллапс управления и там. Далее эффект домино распространяется на Брюссель. В принципе, цель достигнута. В роли бонуса сорвано снабжение Украины через Польшу.

Подготовка к атаке ведется активно. Недавние поджоги военной техники в Германии и Бельгии, масштабные блэкауты в Испании и Чехии, пожар на телекоммуникационных сетях в Польше – все это проверка готовности и поиск слабых мест.

Удается ли докричаться до политического руководства ключевых европейских стран? Да, удается достичь понимания, что это довольно вероятный сценарий. Но дальше паралич воли, который имеет простые объяснения: подготовка вызовет панику, а паника повалит рынки. Так сказать, Шашлыки 2.0.

Ну, то по крайней мере мы с вами будем готовы.