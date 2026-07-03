Россия может готовить нападение на страны ЕС: дипломат заявил, что на это указывает

Страна-агрессор прекратила железнодорожное сообщение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Ранее российские пропагандисты неоднократно обвиняли эти страны в "подготовке к нападению на Россию".

Учитывая это, Европу могут ожидать провокации, которые приведут к войне. Об этом "24 Каналу" рассказал историк, политик и дипломат Роман Безсмертный, отметив, что внимательными должны быть прежде всего страны Балтии, Скандинавии и Польша.

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Россия может готовить нападение на страны ЕС

Дипломат отметил, что, несмотря на то, что Россия ведет гибридную войну, факт закрытия железнодорожных сообщений четко указывает на то, что впереди на российских территориях произойдет формирование соответствующих баз, подразделений и группировок, которые будут представлять угрозу для стран Балтии.

Страна-агрессор будет пытаться повысить уровень готовности к угрозе для этих государств, которая сегодня существует на территории Беларуси. Это явно свидетельствует о стратегии Владимира Путина – идти на обострение.

Обязательно ли это обострение в перспективе превратится в конвенциональную войну? У меня в этом нет ни малейших сомнений, ведь подобная логика повторяется. Вспомним российско-украинскую границу – возникали проблемы экономического и политического характера, происходило сокращение торговли, размещение войск в приграничной зоне для учений. Это закончилось агрессией,

– подчеркнул он.

Бессмертный о нападении России на ЕС: смотрите видео

Интересно, что в начале этого месяца российский диктатор заявил, что для России, мол, нет никакого смысла нападать на Европу и воевать с НАТО. Подготовку к военному противостоянию с Альянсом он назвал "бредом" и "сознательной провокацией".