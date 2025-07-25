Недавно новый Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич выразил беспокойство относительно возможного конфликта на два фронта с Россией и Китаем. Однако западное военное планирование, вероятно, не быстро адаптируется к этой реальности.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан, отметив, что Европа осознает угрозу, но должна решиться к ней готовиться. Говорится об увеличении расходов на оборону и численности армии.

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Сможет ли НАТО дать отпор России в случае нападения?

По словам генерал-майора Вооруженных сил Австралии в отставке, на Западе много говорят и думают об угрозе со стороны России, но не делают достаточно, чтобы к ней подготовиться. Западные армии должны быть способны поддерживать Украину, справляться с другими угрозами, которые представляет Россия по всей Европе, а также противостоять угрозам, которые представляет Китай в Азии и Россия, учитывая, что у нее есть Тихоокеанский флот.

Если Китай решит сделать что-то против Тайваня или островов Сенкаку, которые принадлежат Японии, то Россия может что-то сделать Европе, чтобы отвлечь Европу и США. Китай и Россия не являются друзьями, но на данный момент у них есть общие интересы. И этот общий интерес включает в себя наблюдение за тем, как эта война будет отвлекать Америку во многих частях мира, – заметил он.

Райан отметил, что Европа увидела, что Россия не хочет сдаваться в Украине. Это часть сдвига в мышлении Европы. На это повлияли и широкомасштабная подрывная деятельность, дезинформация и диверсионная кампания, которую россияне проводят по всей Европе, включая саботаж на складах, покушение на убийство руководителей оборонных кампаний, саботаж интернет-коммуникаций.

Европейцы наконец осознали, что россияне представляют очень серьезную угрозу. Это хорошо. Однако действия по увеличению численности вооруженных сил и оборонного производства, необходимые для сдерживания российской агрессии, еще предстоит увидеть,

– подчеркнул он.

Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке добавил, что оккупанты тратят много, но Европа гораздо богаче, чем Россия. Если бы европейцы решились тратить больше, могли бы обогнать страну-агрессора по расходам и численности армии.

Интересно, что генерал Кристофер Донахью сообщил, что США вместе с союзниками по НАТО начали реализацию плана "Линия сдерживания восточного фланга". План направлен на противостояние угрозам со стороны России – нейтрализация Калининградской области России в случае угрозы, с использованием современного вооружения для быстрой реализации.