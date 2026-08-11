Путин готовит "небольшое вторжение" в НАТО в ближайшие месяцы: какие страны – находятся под угрозой

Военные эксперты считают, что уже в ближайшие месяцы Россия может нанести удары по городам и населенным пунктам стран НАТО. Также одним из возможных сценариев является наземное вторжение.

Россия может попытаться захватить город или часть территории Польши либо одной из трех стран Балтии. Об этом пишет Express.

На какие страны НАТО Путин может вскоре совершить атаку?

Бывший британский военный Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что Россия может осуществить "небольшое вторжение" в Латвию или Эстонию.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа недавно заявил, что располагает информацией о возможных военных действиях России против стран Балтии. По его словам, речь идет не о масштабном нападении, а о точечных ударах по критической инфраструктуре.

Также в прошлом месяце США предупредили, что Кремль готовит вооруженное вторжение на территорию Польши. По данным американцев, российские войска могут пересечь польскую границу, одновременно нанося удары ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры.

Польские эксперты по вопросам безопасности также отмечали, что Россия и Беларусь могут перебросить через границу Польши небольшое количество военных. Во время такого вторжения оккупанты могут наносить удары по электростанциям. По мнению аналитиков, Москва

Стратегия Москвы основана на предположении, что США заставили бы Польшу вести переговоры, а не вступать в военное противостояние.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия считает, что, скорее всего, Путин продолжит оказывать давление на страны НАТО с помощью гибридных атак, которые не станут достаточным основанием для применения статьи 5.

По ее словам, Россия уже использует диверсии, нарушения воздушного пространства НАТО и кибератаки, чтобы проверить реакцию Альянса. Это также позволяет Москве изучать работу радаров, ПВО и процесс принятия решений в НАТО, не провоцируя масштабного военного ответа.

Сескурия считает: если война в Украине будет продолжаться без четкого завершения, Россия, вероятно, будет усиливать такие атаки. Таким образом Москва будет пытаться запугать страны НАТО, измотать их общество и ослабить поддержку Украины.

Напомним, разведка США предупредила, что уже этой осенью Россия может напасть на одну из стран НАТО. Это может быть либо масштабная гибридная атака, либо даже "ограниченное" вторжение.