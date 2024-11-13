Россияне готовят наступление на Балтию: в ЦПД назвали сроки

Россия сейчас убеждает западные страны в том, что не нарушит их границы в будущем. Однако на самом деле это не соответствует действительности, и об этом свидетельствуют последние действия Москвы, направленные на то, чтобы разбалансировать НАТО.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в его телеграмм-канале.

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Россияне готовят наступление на страны НАТО

К сожалению, россиянам сейчас удается убеждать Европу, что они точно не хотят на них напасть в будущем. Конечно же, они на самом деле хотят, ищут возможности найти и накопить ресурсы, готовятся и информационно атакуют страны НАТО, чтобы ослабить правительства политически, разбалансировать сам Альянс,

– заявил Коваленко.

По его словам, основном европейские лидеры и чиновники не имеют внутренней силы, чтобы говорить с собственным обществом о реальной угрозе со стороны России. По его мнению, таким образом они не хотят терять рейтинги "за решение по большей мобилизации обществ и экономик".

"Россияне готовят действия против стран Балтии, и при нынешних обстоятельствах, 4 – 6 лет – это тот срок, который им необходим. Тот срок, который произойдет, если в Европе не прекратят считать войну с Россией не их проблемой", – отметил начальник ЦПД.

Он добавил, что "Европа напоминает страуса, прячущего голову от реальности", и довольствуется российской дезинформацией об отсутствии агрессивных мотивов.

Кстати, Эстония и Финляндия стремятся нарастить свою морскую оборону. Страны также планируют разработать план закрытия Финского залива для кораблей России. Это может произойти в случае, если этим странам нужно будет обезопасить себя от российской агрессии.