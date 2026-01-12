В Киеве школьник ранил ножом учительницу и одноклассника: появилось фото парня

В понедельник, 12 января, в одной из столичных школ 14-летний ученик устроил нападение с ножом на учительницу и своего одноклассника. Правоохранители задержали школьника.

Источники 24 Канала предоставили фото парня, который совершил нападение.

Что известно о нападавшем и какие подробности инцидента?

По данным следствия, ученик 2011 года рождения. В КГГА сообщили, что во время нападения парень и сам получил ранения.

Как сообщили полицейские, ученик 9-го класса одной из школ Оболонского района Киева заранее подготовил маску и каску, надел их в школьном туалете, после чего ворвался в класс и ножом напал на свою 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.

В результате нападения учительница получила колото-резаные ранения живота и рук, а подросток – многочисленные резаные раны спины и предплечий. Оба находятся в медучреждениях.

Отметим, что во время обыска в телефоне подозреваемого полиция обнаружила переписку, которая, вероятно, связана с российскими спецслужбами.

Начальница департамента коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу подтвердила, что инцидент произошел в Оболонском районе. Сейчас следователи решают вопрос квалификации события как покушения на умышленное убийство двух или более лиц.

