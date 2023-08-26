Россияне хотели поссорить украинцев и поляков, но стали посмешищем в интернете

Кремлевская пропаганда разгоняла фейк об украинцах в Польше, якобы избивших местных жителей за отказ воскликнуть лозунг "Слава Украине". Впоследствии местные правоохранители опровергли этот неумелый вброс.

Россия запустила очередную кампанию по дискредитации граждан Украины. На этот раз кремлевские информационные ресурсы разгоняли фейк о якобы потасовке с участием поляков и украинцев в Польше.

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Что этому предшествовало

Польское издание WolnośćTV запустило фейк о якобы нападении 12 украинцев на 8 поляков в Варшаве в ночь с 24 на 25 августа. Газета опубликовала смонтированное видео, на котором сначала молодые люди, у одного из которых украинский флаг в руке, общаются, курят и говорят "Слава Украине" на камеру. Далее после склеивания следует другое видео, снятое с другого ракурса. На нем показана потасовка между этими людьми.

Газета утверждала, что якобы украинцы избили ногами поляков за то, что они отказались крикнуть "Слава Украине". Также издание заявило, что 8 поляков получили травмы, а студента психологического факультета даже госпитализировали.

Схватка молодых людей в Польше: видео из соцсетей



Что сделала Россия

Многие прокремлевские СМИ подхватили этот фейк и начали его разгонять. Российские медиа стали еще больше преувеличивать ложь.

Например, одни медиа утверждали, что поляков якобы избили наши беженцы. А другие ресурсы даже ставили фейковые цитаты, где "украинцы" якобы хвастались, что им "все можно".

Что сказали правоохранители

Полиция Варшавы впоследствии опровергла этот вброс. Сотрудники полиции заявили, что идентифицировали всех лиц и не обнаружили среди нападавших ни одного украинца. Там были граждане Грузии. Всего было идентифицировано 13 человек.

Полиция также опровергла вброс о госпитализации одного из поляков. На место потасовки просто приезжала машина скорой помощи. Копы заверили, что никто за медицинской помощью не обращался и о преступлении не заявлял. Правоохранители начали расследование.

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