В центре Амстардама неизвестный с ножом напал на людей: известно о 5 пострадавших
- В центре Амстердама неизвестный с ножом ранил 5 человек, его задержали.
- На месте преступления работали кареты и вертолет скорой медицинской помощи, информация о мотивах нападения пока отсутствует.
Днем 27 марта в центре Амстердама неизвестный с ножом напал на людей. В результате инцидента ранены 5 человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вещатель АТ5. Преступление произошло около 15:20 по местному времени вблизи площади Дам.
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Что известно о нападении
Нидерландские правоохранители уже задержали подозреваемого. Сейчас информация о мотиве или причине нападения отсутствует.
На место преступления прибыло несколько карет скорой медицинской помощи. Кроме того, перед дворцом на площади Дам приземлился вертолет.
К слову, в понедельник, 24 марта, около 22:00 возле железнодорожного вокзала Киева 36-летний мужчина напал с раскладным ножом на прохожих после словесного конфликта. Его сразу задержала полиция, 2 пострадавших госпитализировали. Сейчас правоохранители рассматривают открытие уголовного производства по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.
Напомним, в понедельник, 10 марта, в Ивано-Франковской области мужчина ранил ножом 2 работников ТЦК и СП во время перевозки в военкомат.