Путина манит Киев: какова ситуация на границе Беларуси и что будет, если Лукашенко рискнет напасть

Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в прямое противостояние с Украиной, и такая угроза вполне реальна, ведь Минск способствовал агрессии России в 2022 году. Однако попытка пойти прямой войной на Украину может плохо закончиться и для Беларуси в целом, и для самого Александра Лукашенко.

Украина значительно усилила свои возможности по ударам по критической инфраструктуре врага, а в Беларуси есть несколько ключевых точек, атаки по которым буквально остановят ее экономику. Специально для 24 Канала эксперты оценили ситуацию на границе и рассказали, что ждет Лукашенко, если рискнет напасть.

Что происходит на границе с Беларусью прямо сейчас?

Угрозы со стороны Беларуси сохраняются прямо сейчас, убежден военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Москва и Минск 18 мая начали совместные ядерные учения, а в Беларуси закрыли доступ к 19 лесам, граничащих с Украиной, Польшей и Литвой. Кроме того, сейчас сохраняется активность в воздухе на территории Беларуси.

Россия устанавливает антенны-ретрансляторы на территории союзного государства, которые использует для повышения эффективности воздушных атак. Также вокруг границы с Украиной продолжается развитие военной инфраструктуры и инженерная подготовка.

Украина фиксирует действия со стороны Беларуси и контролирует ситуацию, в частности, приняла оборонительные меры, чтобы не дать реализовать наступление на севере. Говорится об инженерных заграждениях, минировании территорий, подрыв ключевых мостов для переправы и усиленное патрулирование.

"Как только появится информация, что российский военный контингент на территории Беларуси растет – прибывают новые подразделения и вооружение или происходит дополнительное стратегическое развертывание белорусских войск, тогда можно будет говорить, что уже есть непосредственная угроза. По состоянию на сейчас этого нет", – объяснил военнослужащий.

Реально ли нападение из Беларуси?

Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что не стоит нагнетать ситуацию. Потенциальная угроза на севере Украины не является чем-то новым, но сейчас Россия не имеет достаточно сил, чтобы результативно действовать даже на ключевых направлениях фронта. Поэтому открывать еще одно направление для нее было бы слишком сложно.

Важно! Главком Александр Сырский сообщил, что операции на севере возможны. Известно, что российский генштаб активно просчитывает и планирует операции.

В то же время Россия может прибегнуть к провокациям, диверсий или ограниченного использования отдельных подразделений.

"Миллионной армии у них нет. Белорусская армия – 50 тысяч. Она точно не пойдет. Спецназ 8 – 9 тысяч может пойти. Должны готовиться к различным сценариям, не нагнетая обстановки", – подчеркнул Маломуж.

По его мнению, белорусское направление остается прежде всего инструментом шантажа и возможных локальных провокаций. Но признаков того, что Минск готов бросить свою армию в полномасштабную войну против Украины сейчас нет. Кроме того, для Лукашенко максимально невыгодно начинать войну, ведь, по словам генерала, это может закончить не только его политическую каденцию, но и физическую.

Что ждет Беларусь, если рискнет напасть?

Военнослужащий Кирилл Сазонов отметил, что белорусская армия не имеет боевого опыта, в отличие от украинской. Поэтому потери у них будут гораздо большими, что создает риски для режима Лукашенко.

"У Путина очень большой соблазн зайти из Беларуси и пойти на Киев, ведь угроза столицы позволяет диктовать любые условия на переговорах. Это понятно Путину, но и нам тоже, поэтому у нас есть чем остановить их на границе", – объяснил Сазонов.

Кроме того, Украина может нанести ответный удар. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что Силы обороны способны фактически за сутки "выключить" белорусскую экономику. Например, Мозырский НПЗ расположен всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Несколько ударов из реактивных систем залпового огня быстро там все уничтожат.

А до НПЗ "Нафтан" около 130 – 140 километров. Туда также спокойно можно долететь дронами, как и до других ключевых для Беларуси предприятий. И Лукашенко прекрасно это осознает.

Что в Украине и России говорят о возможном наступлении из Беларуси?