Напали на пограничников на Сумщине: ГБР задержало 2 работников СБУ
19 июля 2021 , 15:28Читати новину українською
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований задержало 2 сотрудников СБУ. Они в ночь с 17 по 18 июля напали на пограничный наряд в Сумской области.
Следователи ГБР вместе с СБУ 19 июля задержали двух сотрудников СБУ. Предварительно известно, что третий – проходит как свидетель.
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Следователи ГБР задержали подозреваемых и рассказали о нападении
Следствие установило, что:
- в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд, который состоял из младшего сержанта и солдата срочной службы, осуществляли дежурство на автомобиле недалеко от села Рясное Сумского района;
- ориентировочно в 1:30 ночи к ним подъехал другой автомобиль с 3 лицами. Из него вышли 2 человека и подошли к пограничникам.
Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка. В результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели 2 автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении,
– рассказали в ГБР.
Предварительно сообщалось, что в результате нападения пострадали два охранника рубежа.
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