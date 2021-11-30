Написал заявление полгода назад – Разумков говорит, что не является членом партии "Слуга народа"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что полгода назад писал и передавал руководству партии "Слуга народа" заявление о том, чтобы ее покинуть. Он убеждает, что больше не является членом политсилы.

Разумков также уточнил, что вышел из партии после того, как коллега Александр Корниенко сказал ему, что он уже не является ее членом. В то же время, новый глава "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что в партии не могут найти заявление политика о том, что он туда вступал. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Рады.

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Экс-спикер ответил также и на слова Шуляк, объяснив, что без такого заявления он не смог бы баллотироваться в Верховную Раду. Напомним, он был первым номером в списке, как глава политсилы. Разумков посоветовал "Слуге народа" решить, является ли он ее членом или нет. Политик в шутку предложил помощь, чтобы купить хороший сейф для хранения документов.

Отставка Разумковая и новая политическая партия

7 октября на внеочередном заседании депутаты проголосовали за отставку Разумкова с поста главы Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.

Бывший спикер заявлял, что после отставки с должности он получил ряд предложений возглавить партии, но отказался. Сколько было позиций, не уточнял, но продолжал их получать.

Разумков после отставки заявлял о намерениях создать собственную политическую партию.

Теперь Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". Предварительно известно, что в него войдут ориентировочно 25 нардепов.