Рада приняла законопроект, важный для евроинтеграции: о чем речь
Источник:Ярослав Железняк
В пятницу, 8 декабря, стало известно, что Верховная Рада Украины приняла важный законопроект. Он касается проверки имущества субъектов декларирования.
О том, что Украине следует более тщательно проверять людей на госслужбе, говорилось в отчете Еврокомиссии по выполнению Украиной условий для начала переговоров о вступлении в ЕС. Это ограничит коррупционные риски и приблизит наше государство к Европе.
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Что именно приняли
Законопроект позволит НАПК проверить имущество, приобретенное за время до государственной службы. Верховная Рада приняла документ в целом, 308 депутатов поддержали его.
Отныне Национальное агентство по предотвращению коррупции получит возможность проверить то имущество, которое декларанты приобрели еще до вступления на государственную службу.
В карточке законопроекта указано, что его взяли за основу.
Что даст этот законопроект
Европейская Комиссия в Отчете обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения,
– написал Ярослав Железняк.
Нардеп отметил, что принятие документа – одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции.
Таким образом, НАПК не будет ограничено в своих возможностях по проверке имущества.
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Когда откроют реестр деклараций
Ранее в НАПК пообещали открыть реестр деклараций – этого требовало общество, но депутаты не торопились. Предоставление доступа к декларациям должно состояться уже в декабре, однако с определенными мерами безопасности. Пока будет открыт круглосуточный доступ к реестру, а полный публичный доступ будет открыт только после завершения военного положения, детали читайте по ссылке.