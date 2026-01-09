Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, объяснив, что именно произошло и кто виноват в этой ситуации. Напомним, что в городе весь коммунальный электротранспорт перевели на общие графики отключений электроснабжения, что привело к транспортному коллапсу. Также часть львовских больниц попали под графики отключения света.

К теме Больницы на графиках отключений: как Львов показал неэффективность перераспределения мощностей

Почему возникли проблемы с отключением света в больницах Львова?

Садовый объяснил, что в городе были проблемные моменты, когда 7 января ночью внезапно отключили электроснабжение к тяговым подстанциям электротранспорта. В результате трамваи и троллейбусы вовремя не выехали на маршруты. Кроме того, часть медицинских объектов была отключена от централизованного электроснабжения.

С медициной проще, потому что сразу включилась дизель-генерация и пациенты даже не почувствовали никаких изменений,

– отметил городской голова Львова.

Однако с транспортом возникли проблемы, ведь он не двигался вовремя. Мэр Львова отметил, что разговаривал с госпожой премьер-министром (Юлией Свириденко – 24 Канал) на эту тему, потом с министром энергетики (исполняющим обязанности Артемом Некрасовым – 24 канал), с Виктором Ляшко (министром здравоохранения – 24 Канал) и удалось урегулировать все проблемы.

Просто у нас некоторые люди забыли, что такое человечность. Ведь это же надо иметь такую черту характера, чтобы специально отключить от электропитания трамваи, троллейбусы или часть больниц. Это было нарушение, и я направил письмо в полицию, чтобы виновных, которые сделали эту авантюру, наказали соответствующим образом. После того ситуация стабилизировалась, никаких проблем нет,

– заверил Андрей Садовый.

Мобильное электроснабжение предоставляется, действуют графики отключений. Городской совет, по его словам, также под зоной отключений. Многие микрорайоны города Львова имеют свою очередность, и к этому спокойное отношение.

Однако отключать медицинские учреждения – абсурд. Садовый надеется, что больше такого абсурда не будет и все осознают ошибки, которые вы не допустили.

Какова ситуация с отключением света в Украине?