Про це у розмові з 24 Каналом розповів міський голова Львова Андрій Садовий, пояснивши, що саме сталося і хто винний у цій ситуації. Нагадаємо, що у місті весь комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень електропостачання, що призвело до транспортного колапсу. Також частина львівських лікарень потрапили під графіки вимикання світла.
Чому виникли проблеми з відключенням світла у лікарнях Львова?
Садовий пояснив, що у місті були проблемні моменти, коли 7 січня вночі раптово відключили електропостачання до тягових підстанцій електротранспорту. Внаслідок цього трамваї і тролейбуси вчасно не виїхали на маршрути. Крім того, частина медичних об'єктів була відключена від централізованого електропостачання.
З медициною простіше, тому що одразу включилася дизель-генерація і пацієнти навіть не відчули жодних змін,
– наголосив міський голова Львову.
Проте з транспортом виникли проблеми, адже він не рухався вчасно. Мер Львова зазначив, що мав розмову з пані прем'єр-міністеркою (Юлією Свириденко – 24 Канал) на цю тему, потім з міністром енергетики (виконувачем обов'язків Артемом Некрасовим – 24 канал), з Віктором Ляшком (міністром охорони здоров'я – 24 Канал) і вдалося врегулювати всі проблеми.
Просто в нас деякі люди забули, що таке людяність. Бо це ж треба мати таку рису характеру, щоб спеціально відключити від електроживлення трамваї, тролейбуси чи частину лікарень. Це було порушення, і я скерував листа в поліцію, щоб винних, які зробили цю авантюру, покарали відповідним чином. Після того ситуація стабілізувалася, жодних проблем немає,
– запевнив Андрій Садовий..
Мобільне електропостачання надається, діють графіки відключень. Міська рада, за його словами, також є під зоною вимикань. Багато мікрорайонів міста Львова мають свою черговість, і до цього спокійне ставлення.
Проте відключати медичні заклади – абсурд. Садовий сподівається, що більше такого абсурду не буде і всі усвідомлять помилки, які ви не допустили.
Яка ситуація з відключенням світла в Україні?
Внаслідок російської атаки 9 січня ситуація в енергосистемі Києва погіршилася. У столиці запроваджені екстрені відключення електроенергії. Також після атаки половина багатоквартирних будинків Києва залишилися без опалення.
Також внаслідок ворожого удару, поїзди "червоної лінії" київського метрополітену тимчасово не курсували між частинами станцій.
Крім того, через російські атаки по об'єктах інфраструктури, 7 січня стався блекаут зокрема у Дніпрі. Згодом комунальники та енергетики нормалізували ситуацію з водою, а також частково відновити подачу електроенергії та тепла.