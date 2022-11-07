Пригожин обвиняет Шойгу, тот – кивает на Путина: к чему приводят междоусобия в России
Источник:Центр национального сопротивления
Уже долгое время ходят предположения, что среди военного руководства страны-террориста нарастает конфликт и борьба за власть. Это происходит и между нынешним министром обороны России Шойгу и основателем ПИК "Вагнера" Пригожиным.
В частности, сейчас "вагнеровцы" наращивают свое влияние среди военных России. К большей власти стремится и Кадыров.
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Кто и кого обвиняет в провалах в Украине
Все эти волнения в России происходят на фоне деградации политических элит внутри страны и неудач на фронте в Украине. Поэтому в среде высшего военного руководства страны-террориста нарастают противоречия.
Так, по данным Центра национального сопротивления:
- Пригожин обвиняет в провалах на войне министра обороны Шойгу и его первого заместителя Герасимова,
- Шойгу и Герасимов переводят в свою очередь ответственность на Путина.
Также известно, что состоялась неофициальная встреча основателя ПИК "Вагнера" и главы администрации Путина Антона Вайно. На ней еще раз поднималась тема войны в Украине и неудач России. На нем Евгений Пригожин говорил о том, что Шойгу за это должен понести ответственность. Однако кроме него вспомнили и о виновнике всех бед.
Так, Пригожин и Вайно сошлись во мнении, что на негативное для России течение войны влияет возможность президента лично вмешиваться в планы военных и тактический уровень планирования, чем пользуется Путин.
К чему все это приводит
Как бы там ни перекладывали друг на друга вину в России, факт остается фактом: сейчас на территории Украины массово гибнет личный состав регулярных войск России. Поэтому все большее их место занимают недавно мобилизованные и более подготовленные наемники из ПВК Вагнера, бандформирование которой уже укомплектовано и из осужденных, и "кадыровцы".
Так, ВПК "Вагнера", которая сначала была частной компанией по предоставлению услуг, все больше походит на личную полноценную армию Пригожина, которой он сам и руководит. Кадыров также не отстает и вместе со своими командирами формирует на временно оккупированных территориях Украины свою бизнес-сеть и, по данным издания, получает все больше власти.
Все это, по мнению Центра национального сопротивления, приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении, когда некоторые политические игроки усиливают свои собственные позиции: "Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие НДС к этому и ведет".
Раздор между военными России: последние новости
- Евгений Пригожин в России набирает все большую популярность. В ISW отметили, что критикуя элиты и некоторых представителей власти, он начинает утверждаться как новая политическая сила.
- Также Пригожин позволяет себе критику русской армии и непосредственно Путина. По мнению аналитиков из Института по изучению войны, недавний комментарий Пригожина по поводу "сплоченной армии" рядом с Путиным – это завуалированный сарказм. Однако пока ему все сходит с рук, потому что Путин зависим от своего "повара".
- "Вагнеровцы" своими силами сейчас ведут жесткие бои за Бахмут, ведь его увлечение для Пригожина стало личной амбицией по ряду причин. Однако они понесут сейчас там серьезные потери и требуют подкрепления с мобилизованных. Однако министерство обороны России отказало в этом, бросив ПИК "на фарш".
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