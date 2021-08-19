Напряженная, но стабильная, – Пентагон о ситуации в аэропорту Кабула

В Пентагоне уверяют, что ситуация в аэропорту Кабула "напряженная, но стабильная". США уверяют, что готовы реагировать на потенциальные угрозы.

Существуют угрозы, за которыми пристально следят. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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США готовы реагировать

Он добавил, что в любой момент появления угрозы, США моментально и без каких-либо колебаний будут принимать военные меры.

Милли признал, что вокруг аэропорта еще есть опасная ситуация. Однако Штаты работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт.

Что происходило в аэропорту Кабула ранее

Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну, поэтому идет эвакуация. Поскольку регулярные авиарейсы отменили, местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Люди рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.

В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.

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