"Ситуация серьезная": Швеция заявила о реальном риске нападения России на Украину

В Швеции заявили, что видят реальный риск нового нападения России на Украину. Также на Швецию могут повлиять гарантии безопасности, которые требует Россия, если на них согласится Запад.

В то же время, Швеция предполагает, что это может и не быть захватом всей Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Россия может снова атаковать Донбасс

По словам Линде, Россия может напасть на районы Донбасса, которые Украина не контролирует.

Ситуация настолько серьезна, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе,

– заявила министр.

В то же время, она объяснила, как на Швецию повлияют требования России относительно "гарантий безопасности". В частности, чрезвычайно важным для страны моментом является учения. Швеция имеет около 20 соглашений с разными странами, в том числе с членами НАТО.

"Ограничения на то, с кем можно проводить учения, насколько сложными могут быть они, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно отразилось бы на нас", – сказала Линде.

Что известно о требованиях России к НАТО

Во время дипломатических переговоров России и Запада в начале января 2022 года первая требовала гарантий нерасширения НАТО. Однако, как заявляли в Кремле, эти переговоры не принесли результатов.

В то же время Россия уже выдвинула новое условие. Теперь в "гарантиях безопасности" она хочет, чтобы НАТО вывело войска из Болгарии и Румынии. Эти страны стали членами Североатлантического союза после 1997 года.

Альянс заявлял, что вскоре предоставит России письменный ответ на ее запрос относительно "гарантий безопасности". В то же время Россия якобы знает такие намерения Альянса.

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