Врал о "зверствах" бойцов ВСУ: на войне погиб участник "прямой линии" Путина Очир-Горяев

На войне против Украины погиб российский офицер, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев, который получил определенную публичную известность после того, как в декабре 2025 года трижды участвовал в общении с российским диктатором Владимиром Путиным и играл заметную роль во время так называемой "прямой линии".

О его гибели в своем телеграм-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Впрочем, причины и обстоятельства его ликвидации неизвестны.

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Что известно об Очир-Горяеве?

В российских сообщениях отмечается, что в декабре 2025 года Очир-Горяев докладывал Путину о якобы взятии Северска Донецкой области. Тогда он командовал штурмовой ротой. В российской интерпретации это подавалось как важная "военная победа".

Тогда же глава Калмыкии заявлял, что "решительность, самоотверженность и военное мастерство" офицера якобы спасли жизни бойцов и обеспечили "стратегический успех". После этого он получил от Путина награду и 19 декабря присутствовал в первом ряду во время "прямой линии" с российским президентом.

Справка. "Прямая линия с Владимиром Путиным" – это ежегодное пропагандистское мероприятие в формате телевизионного шоу, во время которого президент страны-агрессора в течение нескольких часов отвечает на вопросы граждан и журналистов.

Во время мероприятия Путин неоднократно обращался к Очир-Горяеву, передавая ему вопросы, связанные с боевыми действиями. Также сообщалось, что во время общения военный озвучивал Путину заявления о якобы жестоких действиях украинских бойцов, которые, мол, "расстреливали бабушек". Российская сторона использовала это в пропагандистских целях, после чего Путин традиционно делал резкие публичные высказывания о продолжении войны.

Напомним, в конце 2025-го в Запорожской области в результате удара дрона погиб российский пропагандист Иван Зуев, его коллега Юрий Войткевич получил тяжелые ранения. Зуев поддерживал войну против Украины и был отмечен Путиным за пропагандистскую деятельность.